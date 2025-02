Roma, l'annuncio di Salah-Eddine

L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Anass Salah-Eddine dal Twente. Nato il 18 gennaio 2002, di ruolo esterno sinistro, l'olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell'AZ Alkmaar e dell'Ajax per poi esordire nella prima squadra dei lancieri nel 2022. Si afferma definitivamente nelle fila del Twente, in due parentesi diverse: nel 2022-23 e nel 2024. In giallorosso vestirà la maglia numero 34, sarà il nono calciatore olandese della storia giallorossa. Benvenuto a Roma!