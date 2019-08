La Roma ha bloccato Nikola Kalinic, raggiungendo un accordo con l'Atletico Madrid. Per formalizzare l'intesa e chiudere il trasferimento prima però i giallorossi dovranno cedere Patrick Schick. L'attaccante ceco è in trattativa con il Lipsia e si sta lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Appena si raggiungerà l'intesa, Kalinic potrà tornare in Italia.