Roma, il ricordo di Rossella Sensi: "Non avremmo mai ceduto Totti"

Francesco Totti è sempre stato un simbolo di Roma e della Roma, soprattutto nel periodo della presidenza Sensi. A ricordarlo è Rossella che, in un'intervista a Il Corriere dello Sport, ha spiegato come non avrebbe mai voluto privarsi del fuoriclasse giallorosso: "Di venderlo non abbiamo mai pensato. Con noi sarebbe potuto andare via solo a scadenza e di sicuro l’avremmo evitata. La rinuncia a Totti, al di là dell’amore per l’uomo e della grandezza del campione, avrebbe comportato un notevole impoverimento patrimoniale per la Roma... (fa una pausa). L’unico presidente che ci ha provato seriamente è stato Florentino Perez che era amico di mio padre. Il quale non ci ha mai pensato".