Roma, Ghisolfi: "Pellegrini al 100% nel progetto"

"Pellegrini è al cento per cento nel progetto della Roma, voglio provare che il suo posto è alla Roma, ha fatto molto bene nel derby e sono contento di questo. Stasera ha ancora una partita per essere performante e aiutare la squadra". Così Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, ai microfoni di Dazn prima di Roma-Genoa. Poi la trattativa con il Milan per l'acquisto definitivo di Alexis Saelemaekers: "Col Milan faremo passi avanti nel giusto tempo", ha assicurato.