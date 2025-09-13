Roma, Gasperini: "Conta il campo, adesso non devo parlare più di mercato"

Da parte della proprietà "non ci sono state promesse, c'è del lavoro da svolgere, c'è la necessità di lavorare bene sotto tutti gli aspetti. La situazione è chiara: bisogna migliorare sia la situazione tecnica che quella economica. Per me quella tecnica è la più importante perché ti fa alzare il livello su tutto. Per me è sempre prioritaria". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Torino. "Ora però - ha aggiunto - non ho più necessità di parlare di mercato. C'è la partita col Torino. Ciò che conta sono le partite da giocare. Di mercato si parla quando è ora".