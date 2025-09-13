Brasile, Ancelotti: "Restare dopo il Mondiale? Sarebbe fantastico"

Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista ad ESPN parlando anche del proprio futuro. "Ho firmato un contratto annuale. Dopo il Mondiale del 2026, tutto è aperto. Penso che fosse giusto firmare un contratto annuale in quel momento - ha spiegato il commissario tecnico del Brasile -. Non ho problemi, se la CBF lo vorrà, a continuare (fino al 2030)". "Sono molto felice qui, anche la mia famiglia è felice. Possiamo pensarci - ha aggiunto -. Abbiamo tempo per parlarne, non ho problemi a continuare. Sarebbe fantastico".