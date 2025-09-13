Bayern, Upamecano può lasciare: tre big club lo seguono
13 Set 2025 - 17:31
Real Madrid, Manchester United e Psg. Sono questi i tre club che si mossi per assicurarsi Dayot Upamecano, centrale del Bayern Monaco in scadenza nel 2026. Al momento il rinnovo con i bavaresi non si è sbloccato.
