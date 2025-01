A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Roma, Claudio Ranieri è stato stuzzicato sul possibile arrivo di Davide Frattesi nella Capitale. "Non c'è ancora nulla da definito - ha detto il tecnico giallorosso -. Ma onestamente non si possono spendere tutti quei soldi". L'Inter valuta l'ex Sassuolo non meno di 45 milioni di euro.