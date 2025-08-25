Roma, Fabio Silva sempre più vicino al Borussia Dortmund
25 Ago 2025 - 18:02
Fabio Silva al Borussia Dortmund: ci siamo quasi. Il Wolverhampton è vicino all'intesa con i gialloneri per un affare da 25 milioni di euro: adesso si ragiona sulla modalità del trasferimento e sui bonus da inserire come rivela The Athletic.
