Paulo Dybala non pensa alla Turchia e al Galatasaray ma vuole restare alla Roma, facendo scattare il rinnovo automatico di una stagione a cui mancano poche presenze in campo. Ma, scrive il Corriere dello Sport, la Joya è consapevole che l'ingaggio da 8 milioni sia troppo alto per la Roma quindi sarebbe disposto a spalmarlo su più stagioni, eliminando contemporaneamente la clausola che è attiva fino al 15 gennaio.