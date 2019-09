"Non abbiamo mai pensato di privarci di Riccardi, cosi' come di Celar, di Bouah e di Calafiori. Mai". Morgan De Sanctis ha risposto cosi' a una domanda su alcune voci di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nikola Kalinic."Se la Roma ha nel proprio settore giovanile dei prospetti importanti se li tiene e cerca di studiare per loro un percorso giusto che preveda dei nuovi parametri di crescita", ha proseguito il dirigente giallorosso.