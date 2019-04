ROMA, CACCIA A UN PORTIERE: SI SONDA TRAPP

06/04/2019

Il futuro di Robin Olsen sembra lontano da Roma. Lo svedese non ha convinto la dirigenza giallorossa, che si sta muovendo per provare a trovare un sostituto in vista della prossima stagione. Stando a Repubblica, il ds Massara starebbe pensando a Kevin Trapp, portiere in prestito all'Eintracht Francoforte ma di proprietà del Paris Saint-Germain.