Roma, bloccata la cessione di Baldanzi al Verona

C'era già l'accordo con il Verona, ma la Roma ha momentaneamente bloccato la cessione di Tommaso Baldanzi agli scaligeri. I giallorossi infatti, non hanno ancora concluso l'acquisto di un esterno che avrebbe liberato così il fantasista italiano.
