Proseguono le manovre in casa Roma per definire tutte le strategie per il mercato di gennaio. I giallorossi, ribadisce Il Messaggero, si tufferebbero su Beto nell'Everton nel caso partisse Shomurodov, offerto a Empoli, Cagliari e Venezia. Attenzione anche a Zalewski in ottica cessioni: lo vuole il Marsiglia.