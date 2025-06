Dopo Joao Felix e Sottil, il Milan conferma che non riscatterà neppure Kyle Walker, arrivato a gennaio in prestito al Manchester City, dove ora tornerà, con diritto di riscatto fissato a cinque milioni. "È stato un piacere, grazie" scrive il club rossonero sui social. Per l'inglese 16 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.