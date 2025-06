Berardi al Sassuolo "a vita"? Si lavora per il prolungamento di contratto

Domenico Berardi è, senza dubbio, una delle ultime bandiere rimaste nel calcio moderno. L'attaccante calabrese classe '94 non ha mai abbandonato il Sassuolo, nemmeno a fronte di richieste da parte di big. Mimmo in neroverde ha trovato la sua dimensione perfetta e si sente "in famiglia", come ha ribadito più volte. "Per me Sassuolo è casa e mi trovo bene. Essere la bandiera di questa società mi rende orgoglioso perché di bandiere non ce ne sono più", ha dichiarato il numero 10 degli emiliani. E allora, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in cantiere ci sarebbe un prolungamento di contratto: Berardi, 31 anni il primo di agosto, è legato al Sassuolo fino al 2027, ma da quanto filtra Carnevali si sarebbe già messo al lavoro per spostare ancora più avanti la scadenza del contratto di Mimmo, legandolo di fatto a vita al neroverde.