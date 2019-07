La Roma non molla Mariano Diaz. Lo riporta il Corriere dello Sport, analizzando le opzioni dei giallorossi per l'attacco. L'obiettivo principale di Petrachi resta Higuain, ma se il Pipita riuscisse a convincere la Juve a tenerlo, il club capitolino punterebbe tutto sul giocatore in uscita dal Real dopo l'arrivo di Jovic. La valutazione di Mariano DIaz è di circa 30 milioni di euro, con un ingaggio di 2,5 mln a stagione. Cifre alla portata dei giallorossi.