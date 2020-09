Roma, a sorpresa potrebbe arrivare Jovic. Inter e Milan alla finestra

Roma

Con il benestare di Zinedine Zidane il Real Madrid si è convinto della cessione di Luka Jovic. Uno sviluppo un po' a sorpresa che riguarda da vicino anche la Roma, che fino a poche ore fa sembrava a un passo da Borja Mayoral, altro attaccante di proprietà dei Blancos. Dal colloquio telefonico tra le dirigenze dei due club è emersa la decisione del Real di trattenere lo spagnolo come vice Benzema, mentre ai giallorossi è stato proposto il serbo classe '97.

Poco più di un anno fa Jovic si accasò al Real Madrid dall'Eintracht Francoforte per la considerevole cifra di 60 milioni di euro. In Liga spagnola però, la punta non è riuscita a replicare quanto di buono fatto vedere in Bundesliga, con appena 2 reti in 28 partite disputate. Una stagione in ombra che lo ha fatto lentamente scivolare nella lista degli esuberi.

Il Real è disposto a rivedere la formula inizialmente proposta di un prestito oneroso da 10 milioni. La questione più spinosa è quella inerente lo stipendio del giocatore, che in Spagna guadagna 4,5 milioni a a stagione. La risposta della Roma è attesa a breve, nel frattempo anche Inter e Milan hanno manifestato interesse per Jovic e restano alla finestra.