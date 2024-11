RINNOVO THEO-MILAN, POSSIBILE CONTATTO NEI PROSSIMI GIORNI

Il Corriere dello Sport parla del futuro di Theo Hernandez in rossonero e sottolinea come, a meno di due anni dalla scadenza, resti ancora da discutere il rinnovo del contratto col Milan, in scadenza il 30 giugno del 2026. Come si legge, il terzino francese a Milano sta bene e vorrebbe prolungare, ma resterebbe da trovare l’intesa economica con la società e al momento non ci sarebbero stati contatti. Cosa che spererebbe avvenisse presto per cominciare a dialogare sulle cifre, i bonus e la durata dell'accordo l’agente di Theo.