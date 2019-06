RINFORZO AJAX: ARRIVA PROMES

24/06/2019

Rinforzo importante per l'Ajax che dopo la grande stagione e la splendida cavalcata in Champions League si assicura Quincy Promes, ala sinistra di 27 anni che nella scorsa stagione ha giocato al Siviglia dopo essere stato accostato in passato anche al Milan. Promes, nato ad Amsterdam, è cresciuto nelle giovanili dei lancieri: per lui è un ritorno a casa.