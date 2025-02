Retroscena Milan: nelle ultime ore di mercato importante offerta dall'Inghilterra per Pavlovic

Il Milan ha rischiato di perdere Strahinja Pavlovic nelle ultime ore del mercato invernale. Dopo l'offerta avanzata dal Fenerbahçe, che proponeva un prestito oneroso con riscatto fissato a 18 milioni di euro, il club rossonero avrebbe ricevuto una proposta da parte del Crystal Palace di 28 milioni di euro come riportato da Calciomercato.com. Sia Zlatan Ibrahimovic che Sergio Conceincao non sarebbero rimasti convinti dell'offerta motivo per cui si sarebbe fermato il tutto.