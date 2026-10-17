Retroscena Jovetic: "In estate a un passo dal Lecce e dal ritorno in Serie A, poi Corvino..."

Stevan Jovetic poteva tornare un'altra volta in Serie A, a 36 anni. La rivelazione arriva direttamente dallo stesso calciatore in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Corvino ha provato più volte a riportarmi in Italia e questa volta ci stava pure riuscendo. Eravamo abbastanza avanti con il Lecce, a me sarebbe piaciuto tornare in Serie A. Per di più in una piazza del genere. Però poi Pantaleo (Corvino, ndr) è andato via e non se ne è fatto nulla, peccato: ero stato anche allo stadio e a vedere le strutture del club". Il trequartista montenegrino aveva già giocato in Italia con le maglie di Fiorentina e Inter.