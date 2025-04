Retroscena Demiral: "Sono stato vicino a Milan e Inter"

Mehdi Demiral sta in questo momento vivendo un'esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell'Ah-Ahli, tuttavia avrebbe potuto tornare in Italia. La conferma arriva dal giocatore turco che ne ha parlato in un'intervista a Gianlucadimarzio.com: "Ero vicinissimo al Milan, però dopo aver parlato con la mia attuale società abbiamo deciso di non andare a giocare lì. Il Milan è una grande squadra, e mi piacerebbe un giorno lavorare con Pioli. Già quattro o cinque anni fa, quando ero alla Juventus, ero stato vicinissimo al Milan. Al tempo c’era Maldini, ma dopo non si fece più nulla. […] Sono stato vicino anche all’Inter ma non si è fatto nulla perché l’Atalanta ha preferito non cedermi”.