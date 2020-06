Reggina, arriva Menez! Accordo per un biennale con opzione

SERIE B

La prossima stagione la stella di Jeremy Menez brillerà al Granillo di Reggio Calabria. Potrebbe sembrare fantamercato e invece è realtà e promette di essere il primo colpo a sorpresa del calciomercato estivo 2020: il francese ex Milan sarebbe infatti pronto a dire sì alla Reggina sulla base un'intesa biennale con opzione per una terza stagione e l'accordo sarebbe già stato trovato.

Manca ovviamente ancora la firma, ma la trattativa è talmente avanti che una semplice 'Instagram Story' pubblicata sul proprio profilo dall'attaccante è bastata per incendiare i social: "Sud, arrivo" ha scritto Menez e in molti hanno pensato che l'ex Milan e Roma fosse in volo verso il Mezzogiorno, quando invece a Reggio Calabria dovrebbe arrivare soltanto la settimana prossima per definire gli ultimi dettagli del tesseramento (si ipotizza anche già la data della presentazione: il prossimo 23 giugno alla stadio Granillo).

La conferma arriva anche dalle parole del direttore sportivo degli amaranto, Massimo Taibi, che parlando della trattativa per il francese ha dichiarato: “Siamo avanti per Menez ma ancora non abbiamo chiuso. Ci sto lavorando e sono fiducioso”. Insomma, un vero e proprio colpaccio per la Reggina, che è fresca di ritorno in Serie B dopo la promozione 'a tavolino' decretata per meriti sportivi grazie a un campionato di C dominato e che nel prossimo campionato cadetto potrà schierare una coppia d'attacco degna della A: Menez-Tanque Denis.