Niente Serie A per Jeremia Recoba, figlio 21enne di Alvaro Recoba. Almeno per ora. Il fantasista uruguaiano ha scelto infatti la Spagna per l'inizio della sua carriera in Europa. Nel mirino di Lecce e Torino, Recoba Jr. ha firmato un triennale con opzione per un'altra annata con il Las Palmas, club di seconda divisione iberica.