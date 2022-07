Lazio, Milinkovic resta o parte? Ai tifosi dice: "Ci vediamo all'Olimpico"

lazio

L'Arsenal non molla la presa per il centrocampista serbo. Ma lui dal ritiro tranquillizza i tifosi

Una frase che rassicura i tifosi: "Mi raccomando, ci vediamo all'Olimpico". Così Sergej Milinkovic-Savic rispondendo al pubblico presente allo stadio Zandegiacomo di Auronzo per l'allenamento della Lazio. I biancocelesti stanno preparando la prossima stagione e Sarri ha già accolto i nuovi arrivi: dal portiere Maximiano a Marcos Antonio, passando per Romagnoli e lo spagnolo Gila.

A tenere banco è il futuro del centrocampista serbo. L'Arsenal non molla la presa e, secondo il Corriere dello Sport, i Gunners avrebbero presentato un'offerta a Lotito da 50 milioni di euro. Il presidente della Lazio ne chiede almeno 70, ma i contatti proseguono. Milinkovic-Savic nella scorsa stagione ha totalizzato 37 presenze in A e messo a segno 11 reti: perderlo sarebbe un duro colpo per la Lazio anche se le sue parole ai tifosi sembrano tranquillizzare l'ambiente.

CAPITOLO PORTIERE - Il club biancoceleste è anche alla ricerca del secondo portiere. Con gli addii di Strakosha e Reina, sarà Luis Maximiano a ereditare il ruolo da titolare: il portiere portoghese è arrivato dal Granada. La dirigenza sta valutando alcuni profili per affiancare il classe '99. Si pensa a Provedel e Silvestri, altrimenti un'alternativa potrebbe essere Terracciano di proprietà della Fioretina.

