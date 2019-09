Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a Le Figaro in cui parla anche di Kylian Mbappé. "Lo vorrei sempre con me, nella mia squadra, non solo in Nazionale. È un grande giocatore: adesso è al Psg, ma non sappiamo cosa succederà in futuro. E poi del Madrid posso solo dirgli cose positive e lo lui sa già".