La cessione di Gareth Bale è fondamentale per l'arrivo di Paul Pogba al Real Madrid. Lo riporta 'As', sottolineando che l'addio del gallese, insieme a quello di James Rodriguez, conteso da Napoli e Atletico Madrid, consentirebbe alla Casa Blanca di ottenere quei 100 milioni necessari per lanciare l'assalto al centrocampista del Manchester United, che comunque non si sederebbe attorno a un tavolo per una proposta inferiore ai 150-200 milioni di euro.