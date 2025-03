Real Madrid, vertice fra Fabregas e Ancelotti per il futuro di Nico Paz

Il futuro di Nico Paz passa ancora una volta dal Real Madrid. Nella giornata di giovedì 20 marzo ci sarebbe stato un vertice fra Cesc Fabregas, Carlo Ancelotti e il direttore del settore giovanile dei Blancos Manu Fernández durante il quale si sarebbe parlato del proseguo del calciatore del Como. Come riportato dalla stampa spagnola si sarebbe deciso di rimandare la decisione nel 2026 con il Real che manterrebbe il diritto di recompra non escludendo un immediato rientro in caso di addio di Arda Guler.