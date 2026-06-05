Real Madrid, Riquelme insiste su Haaland: "Accordo in cantiere dal 2021"

Intervenuto a Radio Marca, l'imprenditore ha spiegato che il bomber del Manchester City “è un calciatore che si adatta perfettamente al Real Madrid”, rivelando che i primi contatti con l'allora agente Mino Raiola risalgono a cinque anni fa: “Nel mio caso, dal 2021, quando ho accennato per la prima volta a una possibile candidatura, l'ho fatto per entusiasmo, non per necessità come ora. All'epoca, una leggenda del Real Madrid mi ha aiutato. Abbiamo parlato con Mino Raiola. Haaland era al Borussia Dortmund e ne abbiamo parlato con entusiasmo. Questo acquisto è in cantiere da allora. Per questo sono tranquillo e so che tutto procede per il meglio”.