Real Madrid, Riquelme insiste su Haaland: "Accordo in cantiere dal 2021"

Il candidato alla presidenza del Real Madrid Enrique Riquelme ha ribadito la fattibilità del trasferimento di Erling Haaland in Spagna, definendolo come un obiettivo strategico pianificato da anni e assicurando di aver depositato tutele legali a garanzia della sua promessa elettorale.
Intervenuto a Radio Marca, l'imprenditore ha spiegato che il bomber del Manchester City “è un calciatore che si adatta perfettamente al Real Madrid”, rivelando che i primi contatti con l'allora agente Mino Raiola risalgono a cinque anni fa: “Nel mio caso, dal 2021, quando ho accennato per la prima volta a una possibile candidatura, l'ho fatto per entusiasmo, non per necessità come ora. All'epoca, una leggenda del Real Madrid mi ha aiutato. Abbiamo parlato con Mino Raiola. Haaland era al Borussia Dortmund e ne abbiamo parlato con entusiasmo. Questo acquisto è in cantiere da allora. Per questo sono tranquillo e so che tutto procede per il meglio”.
Nonostante si sia trincerato dietro la riservatezza dicendo "preferisco non fornire troppi dettagli sui contratti privati", il rivale di Pérez ha ammesso che "c'è il caso di Haaland, che è diverso, dato che anche lui ha un contratto" con gli inglesi (che hanno minacciato cause), ma ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche dichiarandosi “molto tranquillo al riguardo. È normale. Dobbiamo tutelare il giocatore”.
Per dimostrare la serietà del progetto, il candidato ha infine svelato una penale finanziaria a proprio carico in caso di fallimento della trattativa: "Ho dichiarato inequivocabilmente che se sarò presidente del Real Madrid, questi due giocatori saranno al Real Madrid, e in caso contrario, ecco perché ho fornito due garanzie notarili: che il 100% del club rimarrà di proprietà dei soci e che, se una di queste promesse non verrà rispettata, pagherò personalmente le quote associative dei 100.000 soci".