Real Madrid, nuove voci sul colpo da 150 milioni: spunta Julian Alvarez

Domani il Real Madrid potrebbe presentare l'ormai famosa offerta da 150 milioni di euro per un top player che gioca la Champions League. Il grande obiettivo di Perez, appena rieletto, dovrebbe essere Olise, ma nelle ultime ore sono circolati numerosi i rumors intorno a Julian Alvarez. D'altronde qualcosa si muove da tempo anche intorno all'argentino che è molto apprezzato dai Blancos. L'Atletico Madrid, davanti a un'offerta da 150 milioni, sarebbe disposto a privarsi dall'attaccante. Sia il Real che l'entourage di Julian Alvarez hanno preferito non commentare le ultime voci.