Se dovesse fallire l'ultimo assalto a Paul Pogba, il Real Madrid è pronto a virare su Neymar, che resta in uscita dal Psg. Lo riporta Espn FC, spiegando che la società francese sarebbe disponibile ad aprire un canale con Madrid per cedere il proprio gioiello. I dubbi riguardano sulla valutazione del giocatore, pagato 222 milioni di euro appena due anni fa. La stella brasiliana preme per un ritorno al Barcellona, ma i vertici della Casa Blanca stanno considerando l'attaccante come una valida alternativa al centrocampista francese, l'obiettivo numero uno di mercato dopo l'acquisto di Eden Hazard.