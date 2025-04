Real Madrid, incontro Ancelotti con cda per decidere suo futuro

Il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid potrebbe risolversi nelle prossime ore, il tempo necessario affinché - come riporta la stampaa spagnola - si svolga un incontro tra il tecnico e il consiglio di amministrazione del Real Madrid, formato da José Ángel Sánchez e Florentino Pérez. E nonostante i rapporti tra le due parti siano ottimi, è vero che la fiducia del club verso il tecnico sia esaurita e, a meno di una svolta inaspettata degli eventi, è molto probabile che Ancelotti lasci l'incarico di allenatore del Real Madrid, se non nei prossimi giorni, almeno quando la Liga terminerà il 25 maggio. Si tratta quindi di ore e giorni cruciali per il futuro del Real Madrid. Xabi Alonso sembra essere l'allenatore più adatto a prendere la guida della squadra delle merengues.