Real Madrid: dopo Ancelotti, lascia anche Raul

Il Real Madrid deve dire addio a un altro pezzo della sua storia. Dopo Carlo Ancelotti e Luka Modric, anche Raul ha deciso di dire addio alle Merengues come comunicato dalla società: " "Il Real Madrid CF comunica che Raúl ha informato il club della sua decisione di concludere il suo mandato come allenatore della nostra squadra giovanile. Per il Real Madrid è stato motivo di orgoglio avere come allenatore e preparatore del nostro settore giovanile una delle più grandi leggende della nostra storia e del calcio mondiale. Raúl incarna in modo esemplare tutti i valori del Real Madrid. Valori che ha trasmesso anche come allenatore: ha guidato le squadre Cadet B e Juvenil B nella stagione 2018-2019. Dal 2019/20 è diventato allenatore del Castilla e nell'agosto 2020 ha allenato la squadra Juvenil A, con la quale è stato incoronato campione della Youth League. Raúl sarà sempre nel cuore di tutti i tifosi del Real Madrid e il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il Real Madrid augura a Raúl e alla sua famiglia tutto il meglio in questa nuova fase della loro vita"..