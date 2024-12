Intervistato da Marca, Dani Carvajal si è soffermato anche sul suo futuro: "Seguire Joselu in Qatar? Non mi dispiacerebbe - ha affermato il terzino spagnolo -. Ho già detto che se mai lascerò il Real Madrid non giocherò in Europa. E soprattutto non giocherò contro il Real né in Champions League né in Spagna. Il Qatar rappresenta una posizione probabile".