Real Madrid, bomba dalla Spagna: l'accordo con Hazard è imminente

06/04/2019

Dopo mesi di flirt e corteggiamenti, forse stavolta l'affare andrà davvero in porto. Hazard e il Real Madrid non sono mai stati così vicini: secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Marca, il fantasista del Chelsea è ormai d'accordo con i Blancos e la firma sarebbe imminente. Il belga del Chelsea non ha mai nascosto la sua volontà di giocare, un giorno, nel Real e da quanto scrivono in Spagna questo giorno sarebbe molto vicino. La 'conferma' indiretta dell'operaizone, almeno nell'interpretazione di 'Marca', è arrivata da Zinedine Zidane durante la conferenza stampa di vigilia del match contro l'Eibar: "Non darò la mia opinione personale su Hazard. Ne parleremo alla fine di questa stagione o all'inizio della prossima" ha detto il tecnico dei merengues.