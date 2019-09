Il Manchester United ha messo gli occhi su Callum Wilson, attaccante 27enne del Bournemouth. Secondo il Sun, i Red Devils stanno puntando sui calciatori inglesi di maggior talento, come già fatto con Maguire nell'ultima sessione di mercato, e Wilson, che è partito bene in questa stagione con tre reti in cinque gare, ricalca l'identikit ideale.