REAL, BALE CONTESTATO: IN ESTATE SARA' ADDIO

21/04/2019

Fischi del Santiago Bernabeu per Bale. L'attaccante dei Blancos, in campo per poco più di venti minuti nella sfida vinta per 3-0 contro l’Athletic Bilbao è stato così contestato dai propri tifosi, stanchi dei suoi alti e bassi e delle polemiche derivanti dal mercato. Un segnale di una rottura ormai difficilmente che porterà, in estate, alla separazione.