"Vieira sulla panchina della Roma? Non parlerò mai più di allenatori". Lo ha detto il tecnico della Roma Claudio Ranieri in vista del derby di campionato con la Lazio in programma domenica sera a proposito del tecnico che guiderà i giallorossi nella prossima stagione. "Se sarà il mio ultimo derby da tecnico? Sì, ho detto che smetto e smetto. E' il mio ultimo derby da allenatore", ha aggiunto.