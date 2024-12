Il Corriere dello Sport fa il punto in casa Roma, elogiando Ranieri per aver ricompattato il gruppo, recuperato giocatori importanti come Hummels e Paredes e iniziato a inanellare qualche risultato positivo. Però, scrive il quotidiano romano, a gennaio serviranno rinforzi "sarebbe sbagliato pensare che una rosa costruita in modo confuso possa correre su tre fronti".