Raiola: "Il Borussia non vuole vendere Haaland? Non sono d'accordo"

"Il ds del Dortmund Michael Zorc ci ha detto che non vogliono vendere Haaland in estate. Rispetto l’opinione, ma questo non vuol dire che anch’io sia d’accordo". Queste le parole dell'agente del norvegese Mino Raiola, dette nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente tedesca Sport1 e destinate a provocare una serie di illazioni sul futuro dell'attaccante più corteggiato del calcio mondiale.