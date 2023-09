Fabio Quagliarella torna in campo? Smentita l'ipotesi Bari 

SOLO UN'IDEA

Il bomber di Castellamare di Stabia sembrava a un passo dalla nuova avventura in Puglia, ma non sarà così

© Getty Images Il mercato degli svincolati non si è ancora chiuso e per chi sa fiutare il colpo, ci sono ancora occasioni da sfruttare. Una di questa è quella offerta da Fabio Quagliarella che secondo indiscrezioni di mercato sembrava aver scelto di proseguire la propria carriera al Bari. L'attaccante napoletano avrebbe potuto ripartire in Serie B dopo l'esperienza alla Sampdoria ritrovando così la famiglia De Laurentiis con cui aveva condiviso l'esperienza al Napoli, ma dal fronte dell'attaccante è arrivata una smentita sull'ipotesi circolata nell'ambiente. Subito dopo la nota del Bari: "Indiscrezione priva di fondamento".

Quella che lo ha avvicinato al Bari non è stata la prima indiscrezione di mercato che ha coinvolto il 40enne di Castellamare di Stabia dopo quella che lo voleva sulla via del ritorno verso Genova. Reduce da una stagione con ventiquattro presenze in Serie A e un gol contro il Milan, Quagliarella avrebbe potuto sostituire Walid Cheddira, trasferitosi al Frosinone dopo un'annata da protagonista, con l'obiettivo di rilanciare la formazione di Michele Mignani, attualmente nona in campionato con sette punti.

A scatenare le indiscrezioni sul possibile trasferimento in Puglia è stata la compagna del calciatore Debora Salvalaggio che ha postato sui social l’immagine di un camion per traslochi con la dicitura “Giornata tranquilla…”. Dal fronte del giocatore però è arrivata una secca smentita: con il Bari non c'è alcuna trattativa.

LA NOTA DEL BARI

Dopo la smentita raccolta da fonti vicine al giocatore, è arrivata la nota del Bari a fugare ogni dubbio: "Risulta destituita di ogni fondamento l’indiscrezione circa il possibile interesse del Bari per Fabio Quagliarella".