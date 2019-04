PSG, TUCHEL CHIEDE PÉPÉ E WEIGL

18/04/2019

Cominciano le prime manovre di mercato per il Paris Saint-Germain. Dopo aver abbandonato anzitempo la Champions League, Thomas Tuchel chiede rinforzi allo sceicco Nasser Al-Khelaïfi. I primi nomi sulla lista del tecnico tedesco sono Nicolas Pépé, rivelazione in questa stagione del Lille con 20 gol in 35 partite, e Julian Weigl, mediano del Borussia Dortmund che ha trovato poco spazio con l'arrivo in Germania di Axel Witsel. Le strategie di mercato parigine prevedono anche l'acquisto di un centrale di difesa, il cui profilo non è però ancora stato tracciato.