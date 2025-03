Psg, rinnovo di Donnarumma in stand-by: si valutano Chevalier e Garcia

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora un grande punto di domanda. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2027 ma le trattative con il Paris non sembrano decollare. Da un lato le parole del suo agente, Enzo Raiola, sembrano pendere verso un rinnovo con i parigini ("Le discussioni con il club sono positive, anche se non abbiamo ancora un accordo. Gianluigi vuole restare al PSG, stiamo cercando una soluzione") dall'altro però il portierone con le sue dichiarazioni non ha sbarrato la strada a un ipotetico approdo all'Inter, squadra che segue con interesse gli sviluppi sul suo rinnovo. In questo contesto di incertezza, anche il Psg inizia a guardarsi intorno. I candidati più forti per il post Donnarumma sarebbero due giovani portiere: Lucas Chevalier del Lille e Joan García dell’Espanyol.