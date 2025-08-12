Logo SportMediaset
Mercato

Psg, Luis Enrique: "Donnarumma? Scelto io profilo portiere che più necessita a squadra"

12 Ago 2025 - 20:27

"Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo e lo è di più anche come persona ma questa è la vita dei calciatori di alto livello e degli allenatori. Sono decisioni che dobbiamo prendere e di cui mi prendo la responsabilità al 100%. Dobbiamo lavorare uniti. Sono decisioni difficili quando si parla di giocatori di questo livello ma se fosse facile lo farebbe chiunque. queste decisioni hanno a che vedere con il profilo del portiere che la mia squadra necessita". Così Luis Enrique, tecnico del Psg, a Sky Sport, in merito all'esclusione di Gigio Donnarumma dalla finale di Supercoppa europea e sul possibile addio del portiere della Nazionale al club parigino. Quanto al match contro il Tottenham "siamo tutti responsabili per raggiungere quanto fatto la scorsa stagione, quest'anno rappresenta una sfida molto grande per dimostrare che possiamo ancora vincere. Per questa sfida abbiano dato priorità al riposo", ha concluso.

