Psg, Leonardo: "Speso Icardi, ora dobbiamo vendere. Ma Messi ci aveva stuzzicato"

PSG

"Tutti i club devono vendere per comprare" Anche il Psg. Parole del direttore sportivo del club parigino Leonardo intervistato da Canal +: insomma, tutti devono fare i conti con la crisi provocata dal Covid. "Il Fair Play Finanziario vieta di mettere più soldi e il Psg è nella stessa situazione delle altre società. Abbiamo bisogno di vendere giocatori, ma non è facile perché nessuno compra. Abbiamo investito su Icardi quest'estate - ha proseguito Leonardo - e ora dobbiamo essere un po' creativi sul mercato".

Creatività sul mercato e continuità (forse) in panchina, probabilmente anche qui per questioni di bilancio. Ecco perché Leo ha smentito contatti con Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche alla panchina dell'Inter: "Con Tuchel le cose sono molto chiare, parliamo molto. Ha fatto qualcosa di fantastico. Ora è un momento di riflessione, ci sarà il tempo per parlare. Non è mai arrivato nessun calciatore senza che Tuchel abbia validato il suo acquisto. Ha ancora dieci mesi di contratto, c’è tempo per parlare del suo futuro. La gente parla perché lui è arrivato prima di me. Non ho mai contatto Allegri".

Eppure, nonostante le difficoltà economiche, nelle settimane scorse un sogno impossibile ha attraversato la mente del dirigente parigino: "Messi? Ci abbiamo pensato. Sicuramente pensarci adesso con l’attuale situazione finanziaria è complicato, ma quando abbiamo sentito che poteva andare via… L’idea ci ha stuzzicati. Ci siamo chiesti se poteva essere un affare possibile. Questi giocatori sono completamente fuori dall’ordinario. Se abbiamo fatto un’offerta? Quando sei nel calcio tutti parlano di tutto e tutti sanno tutto di tutto".