Il Psg prova a convincere Neymar a restare. Non è certo un mistero che il campione brasiliano stia spingendo per il trasferimento al Barcellona, anche se la trattativa tra il club di Ligue 1 e i blaugrana procede lentamente e presenta molti ostacoli. E di sicuro, il tempo gioca contro la volonta' del nazionale verdeoro di tornare al Camp Nou. La certezza, riportata dalla stampa spagnola, e' che i parigini non hanno perso la speranza di trattenerlo. Come scrive 'Sport', il volo di Leonardo per la Cina, dove la squadra è in tournée, ha come motivazione la partecipazione ad alcuni importanti incontri. E' l'opportunità, ad esempio, per fare il punto sul mercato con il tecnico Thomas Tuchel. Ma per il direttore sportivo dei parigini è soprattutto un'occasione per discutere di nuovo con Neymar. A Shenzhen, il dirigente proverà a convincere l'attaccante a restare al Psg, spiegando che finora non è stata trovata alcuna soluzione per sbloccare la trattativa. E che quindi deve rinunciare ai suoi desideri di cambiare aria. Tuttavia, niente lascia presagire che il verdeoro si dimostri sensibile alle spiegazioni di Leonardo. Insomma, il tormentone sul futuro di 'O Nei' è destinato a proseguire.