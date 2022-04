Psg, cifra folle per trattenere Mbappé: 230 milioni per due anni

LA PROPOSTA

I parigini non vogliono perdere il loro giocatore simbolo che sembra pronto a partire per Madrid

Il Paris Saint-Germain vuole blindare Mbappé. Letteralmente a qualsiasi costo. Secondo quanto riportato da Cadena Cope lo sceicco Al-Khelaïfi sarebbe disposto a fare follie per convincere il suo attaccante con un'offerta irrinunciabile. La proposta avrebbe del clamoroso: 230 milioni di euro per due anni per prolungare il contratto con i parigini. Una proposta che, nelle intenzioni dei dirigenti del Psg, dovrebbe convincere Mbappé a evitare il quasi scontato trasferimento al Real Madrid. Getty Images

Secondo l’indiscrezione della tv spagnola, non ancora confermata ufficialmente, sarebbero già disponibili dei dettagli: al momento della firma l'attaccante percepirebbe subito 150 milioni per il rinnovo biennale, poi due tranche da 40 milioni come premio firma per ognuno dei due anni del nuovo contratto. La somma dei 150 milioni iniziali, più i due premi dal totale di 80, porterebbe alla cifra astronomica di 230 milioni di euro in due stagioni. Numeri mai visti, cifre a cui è difficile dire di no, a meno che il richiamo del Real sia troppo forte.