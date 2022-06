Psg avvisato: l'Inter valuta Skriniar non meno di 60 mln e il rinnovo è già pronto

Il Psg vuole Milan Skriniar e la cosa non suona certo strana trattandosi di uno dei migliori centrali difensivi in circolazione. Detto questo, domandare è lecito e rispondere è cortesia e l'Inter ha risposto che lo slovacco, con cui ha già imbastito tutto per il rinnovo di contratto, non vale meno di 60 milioni. Valutazione alta? Il valore lo fa il mercato e la considerazione del bene in questione: tradotto, nessuno a Milano intende salutare né tanto meno svendere quello che è considerato un top-player e un leader dello spogliatoio. Tanto più che lo stesso Skriniar all'Inter sta bene ed è pronto a prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2023.

