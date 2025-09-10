Pradè su Comuzzo: "35 milioni offerta irrinunciabile ma lui ha rifiutato"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, si è espresso così sulla questione Comuzzo, per settimane al centro delle voci di mercato che lo facevano vicino al trasferimento all'Al-Hilal: "Abbiamo ricevuto un'offerta importante, di 35 milioni, perché Inzaghi lo voleva fortemente. Lui, però, non era pronto per questa scelta di vita e noi siamo molto contenti che abbia deciso di rimanere. Da dirigente dico che quei 35 milioni erano un'offerta irrinunciabile, ma siamo stati felici della sua permanenza".